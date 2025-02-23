經典賽／西班牙第2勝到手將中華隊送進驟死賽 對手是誰看今晚火力

世界棒球經典賽資格賽A組賽程進入循環賽最後一天，西班牙隊午場以9：1擊敗南非隊，也等於一舉將中華隊送到25日的驟死賽搶最後一張門票，晚場賽事只剩決定中華隊的對手是誰。

中華隊晚場為後攻球隊，若中華隊贏球且在9局下一出局前就攻下6分以上，將由西班牙隊成為A組第一，中華隊25日再戰尼加拉瓜隊；若中華隊輸球，或是贏球但攻下5分以下，將由尼加拉瓜隊成為分組第一，中華隊25日過招西班牙隊。

西班牙今天重拾強大的攻擊火力，面對南非隊全場敲出13支安打，2局下3支安打串連攻下2分，4局下艾斯特拉達（Rusber Estrada）敲出兩分砲，第5局輪到烏茲塔利茲（Jesús Ustariz）敲出陽春砲，擴大為5：0領先，8局下再進帳4分。

西班牙隊贏球以2勝1敗結束循環賽程，即便晚上中華隊贏球，形成3隊2勝1敗，需比較失分率決定排名，而大聯盟採計的方式為總失分除以總出局數，西班牙隊對戰中華隊、尼加拉瓜合計18.1局失7分，失分率已確定為0.12727；尼加拉瓜隊目前則是10局失1分，中華隊9局失12分。

晚場賽事將決定分組第一及25日對戰戲碼，中華隊將與西班牙隊或尼加拉瓜隊爭奪最後一張門票，要看自己的球棒。