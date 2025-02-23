經典賽／中華隊關鍵戰10投可用 尼加拉瓜還有滿滿牛棚

中華隊昨天在世界棒球經典賽資格賽擊敗南非隊，戰績1勝1敗，今晚要迎戰尼加拉瓜隊，無論午場西班牙與南非之戰結果如何，都是一場要贏下的比賽，翻看中華隊前兩戰投手出賽，有教練團的精算。

大聯盟主辦的經典賽，針對投手球數有嚴格限制，本屆資格賽單場最多球數限制為85球，投滿50球以上需休4天，30球以上需休1天，不可連續3天登板。

中華隊投手徐若熙練投。記者許正宏／攝影

中華隊首戰西班牙隊就動用9名投手，其中李東洺、呂彥青、伍祐城因昨天再次登板，根據大會規定，3人今天都無法再使用。

沙子宸昨天先發2.2局、陳柏毓中繼3局，兩位旅外投手吃下大部分局數，用球數同樣都是37球，同樣也要休息1天才能再登板，25日的排名賽能否再上也要考量母隊提供的使用說明書。

中華隊投手莊陳仲敖。記者許正宏／攝影

昨天對南非隊的5位投手今天都無法再上，不過首戰投了31球的呂詠臻按規定又可出賽，帶了15名投手的中華隊還有10人可用，加上若要打到25日排名賽中間還有1天休兵日，牛棚可傾巢而出。

中華隊目前尚未登板的投手僅剩莊陳仲敖、徐若熙、曾峻岳、孫易磊，前兩人是開打前預定的先發投手人選，後兩人則有終結者能力。

中華隊投手孫易磊。記者許正宏／攝影

對手尼加拉瓜隊連兩天都打到延長賽才勝出，不過用球數控管精準，除了兩位先發投手都投超過50球不能再上外，後援投手球數都在30球以內，且無人連兩天登板，代表帶了14名投手的尼加拉瓜隊還有12人可以上場，包含台灣球迷熟悉的前富邦悍將洋投傑斯。