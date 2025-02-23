快訊

「今日林岱樺，明日陳亭妃？」耳聞亂傳 她曝打點滴：相信總統

經典賽／中華隊關鍵戰10投可用 尼加拉瓜還有滿滿牛棚

林鐵重生／教師轉職追火車 他讓世界看見阿里山林鐵

聽新聞
0:00 / 0:00

經典賽／中華隊關鍵戰10投可用 尼加拉瓜還有滿滿牛棚

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
首戰落敗的中華隊仍有機會爭取出線。記者余承翰／攝影
首戰落敗的中華隊仍有機會爭取出線。記者余承翰／攝影

中華隊昨天在世界棒球經典賽資格賽擊敗南非隊，戰績1勝1敗，今晚要迎戰尼加拉瓜隊，無論午場西班牙與南非之戰結果如何，都是一場要贏下的比賽，翻看中華隊前兩戰投手出賽，有教練團的精算。

大聯盟主辦的經典賽，針對投手球數有嚴格限制，本屆資格賽單場最多球數限制為85球，投滿50球以上需休4天，30球以上需休1天，不可連續3天登板。

中華隊投手徐若熙練投。記者許正宏／攝影
中華隊投手徐若熙練投。記者許正宏／攝影

中華隊首戰西班牙隊就動用9名投手，其中李東洺、呂彥青、伍祐城因昨天再次登板，根據大會規定，3人今天都無法再使用。

沙子宸昨天先發2.2局、陳柏毓中繼3局，兩位旅外投手吃下大部分局數，用球數同樣都是37球，同樣也要休息1天才能再登板，25日的排名賽能否再上也要考量母隊提供的使用說明書。

中華隊投手莊陳仲敖。記者許正宏／攝影
中華隊投手莊陳仲敖。記者許正宏／攝影

昨天對南非隊的5位投手今天都無法再上，不過首戰投了31球的呂詠臻按規定又可出賽，帶了15名投手的中華隊還有10人可用，加上若要打到25日排名賽中間還有1天休兵日，牛棚可傾巢而出。

中華隊目前尚未登板的投手僅剩莊陳仲敖、徐若熙、曾峻岳、孫易磊，前兩人是開打前預定的先發投手人選，後兩人則有終結者能力。

中華隊投手孫易磊。記者許正宏／攝影
中華隊投手孫易磊。記者許正宏／攝影

對手尼加拉瓜隊連兩天都打到延長賽才勝出，不過用球數控管精準，除了兩位先發投手都投超過50球不能再上外，後援投手球數都在30球以內，且無人連兩天登板，代表帶了14名投手的尼加拉瓜隊還有12人可以上場，包含台灣球迷熟悉的前富邦悍將洋投傑斯。

WBC中華隊 經典賽

延伸閱讀

經典賽／中華隊9：1南非 小組第1仍有機會

經典賽圖輯／宋晟睿場內轟、李宗賢兩分砲 中華隊轟垮南非

經典賽／最幼齒投手對尼加拉瓜 徐翔聖賽後才接到任務

經典賽／贏回來了！基隆直播謝國樑喊聲震天中華隊首勝

相關新聞

經典賽／中華隊想今天晉級有2劇本 但其中1套要打到23局

世界棒球經典賽資格賽A組今天進行第三天賽事，午場由西班牙面對南非隊，若南非贏球，晚間中華隊、尼加拉瓜隊之爭贏家就是分組第...

經典賽／中華隊關鍵戰10投可用 尼加拉瓜還有滿滿牛棚

中華隊昨天在世界棒球經典賽資格賽擊敗南非隊，戰績1勝1敗，今晚要迎戰尼加拉瓜隊，無論午場西班牙與南非之戰結果如何，都是一...

經典賽／大聯盟發文盛讚！宋晟睿15秒狂飆場內全壘打 寫台灣歷史

中華隊在世界棒球經典賽資格賽以9比1大勝南非，成功扳回一城。而比賽中最受矚目的亮點，無疑是宋晟睿在第6局跑出隊史首次經典賽場內全壘打，如此表現不僅讓全場球迷沸騰，還登上美國職棒大聯盟（MLB）官方社群

經典賽／最幼齒投手對尼加拉瓜 徐翔聖賽後才接到任務

中華隊今天搶下經典賽資格賽第一場勝利，1勝1敗之姿要在明天對戰2勝0敗的尼加拉瓜隊，總教練曾豪駒再次出其不意，推出陣中最...

經典賽／9局轟兩分砲為兒慶生 李宗賢：感覺很不可思議

中華隊拚戰世界棒球經典賽資格賽，連續兩戰有富邦悍將隊打者開轟，這回不是張育成，而是李宗賢，第九局驚奇敲出兩分砲，讓他坦言...

經典賽／投球計時太趕 中華隊適應不良

中華職棒去年球季確實執行投手球計時規範，原本認為有助提前適應國際賽，然而今年經典賽資格賽首戰就出現投手、野手超時，不少球...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。