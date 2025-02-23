經典賽／中華隊想今天晉級有2劇本 但其中1套要打到23局

世界棒球經典賽資格賽A組今天進行第三天賽事，午場由西班牙面對南非隊，若南非贏球，晚間中華隊、尼加拉瓜隊之爭贏家就是分組第一，若西班牙贏球，99.9%確定中華隊將打25日的驟死賽。

A組目前尼加拉瓜2勝在手，中華隊、西班牙都是1勝1敗，南非隊2敗，中華隊想在今天晉級的路線有兩條，但其中一條幾乎確定走不了。

首先是西班牙輸球的劇本相對單純，將形成西班牙、南非隊都是1勝2敗，中華隊若能擊敗尼加拉瓜，兩隊都是2勝1敗，中華隊將憑藉對戰在排名壓過尼加拉瓜，取得分組第一。

若西班牙贏球，將握有2勝1敗，即便晚上中華隊贏球，形成3隊2勝1敗，需比較失分率決定排名，而大聯盟採計的方式為總失分除以總出局數。西班牙對戰中華隊、尼加拉瓜合計18.1局失7分，失分率已確定為0.12727。

即便中華隊今天完封尼加拉瓜隊、1分未失，在首戰面對西班牙已失分12分情況下需要95個總出局數（31.2局），失分率才能比西班牙低，而面對西班牙之戰守備局數9局，意即今晚還需要打到23局完封尼加拉瓜才行，幾乎是不可能的任務。