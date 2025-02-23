經典賽／大聯盟發文盛讚！宋晟睿15秒狂飆場內全壘打 寫台灣歷史

中華隊在世界棒球經典賽資格賽以9比1大勝南非，成功扳回一城。而比賽中最受矚目的亮點，無疑是宋晟睿在第6局跑出隊史首次經典賽場內全壘打，如此表現不僅讓全場球迷沸騰，還登上美國職棒大聯盟（MLB）官方社群媒體，引發球迷熱烈討論。

22歲的宋晟睿此戰擔任第9棒、右外野手，在比賽進入6局上時敲出一記反方向的平飛球，南非右外野手賭博式飛撲試圖接殺，卻未能成功，導致球一路彈跳滾向全壘打牆。

眼見對方守備出現破綻，宋晟睿毫不猶豫加速狂奔，繞過三壘直衝本壘，南非隊回傳雖然準確，但仍慢了半步。主審當場判定安全上壘，南非隊教練提出挑戰但最終維持判決，正式確認這是台灣隊史 首支經典賽場內全壘打！

這一幕讓全場球迷沸騰，MLB官方也隨即在IG與X發影片驚嘆：「宋晟睿一路狂衝回本壘！」貼文突破4.5萬個讚，不少球迷驚嘆他的速度，甚至有人打趣表示：「洛杉磯道奇已經準備好合約等他簽名了！」

宋晟睿賽後受訪時坦言，當下並未預期會有場內全壘打的機會，「本來只是想把球帶進來推打，沒想到他（南非右外野手）漏接，看到球滾遠了，我就決定拚一拚。」他也透露，上一次打出場內全壘打已經是 高中時期，這次職業生涯首度在國際賽上演這一幕，讓他感到非常興奮。

宋晟睿直衝本壘。記者余承翰／攝影

此外，這次衝刺15秒內跑完全壘打，也讓宋晟睿忍不住笑說：「回來腳真的蠻酸的，但看到秒數還是覺得開心！」

除了場內全壘打，宋晟睿此戰還繳出單場4支4猛打賞、貢獻1打點、2得分，與王博玄共同追平2006年陳鏞基對陣中國時的單場4安紀錄。