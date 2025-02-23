快訊

總統官邸烤肉趴6綠委未出席 賴清德談政局、川普但沒提罷免

獨／高雄爆警紀案！兩線一星巡官「蹺班泡酒店」處分曝 基層：不意外

經典賽／中華隊打線出爐！陳傑憲抽筋無礙打DH 林子偉輪休

聽新聞
0:00 / 0:00

經典賽讓「瓜瓜」不樂！ 中華隊戰尼加拉瓜蔣萬安自爆彩券百刮不中

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
蔣萬安今早受訪說，今天再接再厲，一起為中華隊加油，我會買刮刮樂，百刮不中，就是讓「瓜瓜不樂，瓜不中。」
蔣萬安今早受訪說，今天再接再厲，一起為中華隊加油，我會買刮刮樂，百刮不中，就是讓「瓜瓜不樂，瓜不中。」

世界棒球經典賽資格賽中華隊第三場比賽即將開始，對手為尼加拉瓜。北市長蔣萬安今在臉書再玩諧音梗，大刮特刮刮刮樂彩券，蔣今早受訪說，今天再接再厲，一起為中華隊加油，我會買刮刮樂，百刮不中，就是讓「瓜瓜不樂，瓜不中。」

蔣萬安今天上午出席出席全國護理師健走日活動，蔣萬安被問到今天怎麼幫中華隊加油？蔣萬安說，昨天很高興贏了南非，今天希望再接再厲，也希望大家可以一起為為中華隊加油打氣，我就會買刮刮樂，百刮不中，要讓尼加拉瓜不樂。

經典賽資格賽在大巨蛋登場，這兩天蔣萬安頻為中華隊加油，昨天出戰南非隊前，蔣萬安就發文附上一支36秒應援影片，全程蔣萬安配音。今天中華隊對上尼加拉瓜，蔣萬安再度諧音梗應援，刮起刮刮樂彩券，蔣萬安邊刮變唸唸有詞說，「三個一樣符號就會中，一個兩個三個....哇！沒有中欸。」想不到沒有中比中還開心！

WBC中華隊 經典賽

延伸閱讀

4月擴大推動生生喝鮮乳 蔣萬安批中央：失敗的人找藉口

經典賽今對戰尼加拉瓜！ 蔣萬安大玩諧音梗：猛刮刮樂「瓜」不中

30億蓋敦北大排 蔣萬安：提升城市降雨容受力

影／台北客家春之慶典 蔣萬安為新生兒掛祈福肚兜

相關新聞

經典賽／中華隊打線出爐！陳傑憲抽筋無礙打DH 林子偉輪休

中華隊在經典賽資格賽今晚要對上尼加拉瓜隊，無論輸贏都要在25日的加賽再拚剩下一張的晉級門票，昨天因腳抽筋提前退場的陳傑憲...

經典賽／西班牙第2勝到手將中華隊送進驟死賽 對手是誰看今晚火力

世界棒球經典賽資格賽A組賽程進入循環賽最後一天，西班牙隊午場以9：1擊敗南非隊，也等於一舉將中華隊送到25日的驟死賽搶最...

經典賽／中華隊拚25日附加賽 加開門票明天開賣

西班牙隊今天中午以9：1擊敗南非隊後，中華隊必須經由附加賽爭取第二張門票，外界關注的25日賽事門票，目前已售門票已經完售...

經典賽／中華隊想今天晉級有2劇本 但其中1套要打到23局

世界棒球經典賽資格賽A組今天進行第三天賽事，午場由西班牙面對南非隊，若南非贏球，晚間中華隊、尼加拉瓜隊之爭贏家就是分組第...

經典賽／中華隊關鍵戰10投可用 尼加拉瓜還有滿滿牛棚

中華隊昨天在世界棒球經典賽資格賽擊敗南非隊，戰績1勝1敗，今晚要迎戰尼加拉瓜隊，無論午場西班牙與南非之戰結果如何，都是一...

經典賽／大聯盟發文盛讚！宋晟睿15秒狂飆場內全壘打 寫台灣歷史

中華隊在世界棒球經典賽資格賽以9比1大勝南非，成功扳回一城。而比賽中最受矚目的亮點，無疑是宋晟睿在第6局跑出隊史首次經典賽場內全壘打，如此表現不僅讓全場球迷沸騰，還登上美國職棒大聯盟（MLB）官方社群

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。