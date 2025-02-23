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經典賽今對戰尼加拉瓜！ 蔣萬安大玩諧音梗：猛刮刮樂「瓜」不中

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經典賽今對戰尼加拉瓜！ 蔣萬安大玩諧音梗：猛刮刮樂「瓜」不中

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
台北市長蔣萬安再度大玩諧音梗，在臉書大刮特刮刮刮樂彩券，結局是「瓜」不中。圖／擷取自蔣萬安臉書
台北市長蔣萬安再度大玩諧音梗，在臉書大刮特刮刮刮樂彩券，結局是「瓜」不中。圖／擷取自蔣萬安臉書

2025年世界棒球經典賽資格賽(WBCQ)中華隊第三場比賽即將開始，對手為尼加拉瓜。台北市長蔣萬安再度大玩諧音梗，在臉書大刮特刮刮刮樂彩券，結局是「瓜」不中。

有網友在底下留言「哈哈，台灣人真的很愛玩諧音梗」、還有網友開玩笑稱「這是不是變相在臭台彩?XDD」有網友附和「真的很難刮中...」，還有網友說，「真創意！今天不要買彩券，因為都『瓜」』不中！」

經典賽資格賽在大巨蛋登場，這兩天蔣萬安頻為中華隊加油，昨天出戰南非隊前，蔣萬安就發文附上一支36秒應援影片，全程蔣萬安配音。今天中華隊對上尼加拉瓜，蔣萬安再度諧音梗應援，刮起刮刮樂彩券，蔣萬安邊刮變唸唸有詞說，「三個一樣符號就會中，一個兩個三個....哇！沒有中欸。」想不到沒有中比中還開心！

WBC中華隊 經典賽

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