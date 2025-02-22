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經典賽／跟蔣少宏第一次搭配好安心 陳柏毓透露國小就有交情

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
世界棒球經典賽資格賽中華隊今晚迎戰南非隊，中華隊第三任投手陳柏毓。記者余承翰／攝影
世界棒球經典賽資格賽中華隊今晚迎戰南非隊，中華隊第三任投手陳柏毓。記者余承翰／攝影

賽前被設定在四大先發，陳柏毓今天雖然以中繼身分登板，但37球投完3局無失分，也有著先發般的貢獻度，狂催球速更讓計分板頻頻亮起紅燈，第一次跟捕手蔣少宏的搭配就很有默契，因為兩人交情從國小就種下。

陳柏毓5局下登板，面對當時4：1的領先，頻頻以火球進攻好球帶，投完3局僅被敲兩支安打，另有4次三振無失分，為中華隊省下牛棚投手，也等到打線擴大領先，最終以9：1擊敗南非隊。

陳柏毓表示，開賽前就已經做好登板的準備，「第一次提早開季，不過這邊很多學長可以請教，調整得不錯，上去沒有想球速，只想明確攻擊好球帶，把壓力丟給他們。」

23歲的陳柏毓與27歲的蔣少宏看似成長軌跡未重疊，兩人也是在今天第一次成為投捕搭檔，但蔣少宏就讀北科附工時，陳柏毓的父親陳炳男正在北科附工青棒隊執教。

「國小的時候去那邊，他都會陪我玩，很奇妙變成隊友。」陳柏毓說：「他今天一直鼓勵我，肢體動作讓我很放心丟進去。」

由於只丟36球，陳柏毓在賽制上仍有再登板的可能性，不過他表示，接下來就看教練團跟母隊的安排，今天自己表現不錯，但最重要的目標還沒達成，「我們要晉級拿下門票。」

WBC中華隊 經典賽

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