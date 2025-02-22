經典賽／安打王是他誰想得到？王博玄「斑馬秀」自知需要再找平衡

誰能想得到，中華隊在世界棒球經典賽資格賽前兩戰打完，王博玄不僅是中華隊安打王、也是賽會安打王，今天單場4安打，但也兩度在壘間成為出局數，賽後他也自評還需要在亢奮和冷靜之間找平衡。

從中華隊公布選手名單以來，王博玄的入列先被質疑「為何選他」，兩場先發打線分別擔任先發外野手、先發一壘手，都引起質疑「為何排他」，但王博玄用好狀況回應，首戰敲出2安，今天4安打包括3支內野安打，打擊率高達6成67。

王博玄表示，從來到集訓以後，就是專注在備戰，「比賽時間已經固定，想盡辦法調整自己的狀況到可以面對比賽。」此役對南非的攻略，他說：「他們投手有一些球速比較慢、動作比較怪異，在國內比較少遇到，就是把好球帶設定好，節奏不要被破壞，只要節奏對了，進到我的好球帶就是大膽攻擊。」

王博玄也提到，其實昨天的狀態，比較像是自己平常的樣子，「今天有點太亢奮，在跑壘上有點小瑕疵，我覺得這是我需要再調整的，在亢奮和冷靜之間找平衡，傑憲學長也有說還需要再進步。」

王博玄今天兩度在壘間成為出局數，先是第2局的錯誤判斷提前離壘，在二、三壘之間形成夾殺，第8局則在二壘上趁宋晟睿的安打「闖紅燈」連拚兩個壘包，在本壘前出局。