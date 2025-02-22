經典賽／締造隊史首支場內轟 宋晟睿：腳滿痠的
跑出中華隊在經典賽的第一支場內全壘打，宋晟睿的心得很直接、很單純，「跑回來腳真的滿痠的。」
中華隊在今天賽前，隊史在經典賽（包含資格賽）累計敲出11發全壘打，沒出現過場內全壘打，但宋晟睿6局上敲出右外野深遠飛球後，連繞四個壘包回到本壘，締造歷史。
「很謝謝曾總給我機會，才能有好表現。」昨天沒先發的宋晟睿賽後先感謝總教練曾豪駒，也透露第二顆看到曲球過來，節奏有點被帶走，「但就是把球帶進來推打，一開始沒有想過外野手會漏接，看到後想拚看看。」
宋晟睿繞壘時間大約是15秒28，他表示，自己實戰沒有這樣跑過，上次場內轟已經是高中時期，「秒數是開心，跑回來腳真的滿酸的。」
包含那支場內轟，宋晟睿今天敲出4支安打，「上去的目標是把好球帶設定好，不用想要打到多遠，想把球打扎實，打到才有機會上壘、甚至得分。」
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