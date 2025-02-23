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經典賽／投球計時太趕 中華隊適應不良

聯合報／ 記者蘇志畬／台北報導
今年經典賽資格賽首戰就出現投手、野手超時，不少球員也坦言感覺「太趕」。記者余承翰／攝影
今年經典賽資格賽首戰就出現投手、野手超時，不少球員也坦言感覺「太趕」。記者余承翰／攝影

中華職棒去年球季確實執行投手球計時規範，原本認為有助提前適應國際賽，然而今年經典賽資格賽首戰就出現投手、野手超時，不少球員也坦言感覺「太趕」，除了時間縮短，美國職棒大聯盟規定更加詳細。

中職現行投球計時為投手壘上有人廿五秒、無人廿秒要出手，而經典賽資格賽採取大聯盟規範，壘上有人十八秒、無人十五秒，打者同樣是倒數八秒前要準備好，不過經典賽還有出局後卅秒內下名打者要交替、捕手九秒不得再比暗號等。

首戰林佳緯因跑者太晚上一壘而被記一好球，而林佳緯也坦承沒看球數，導致兩好球後短打出界變三振，「這次知道了，要多看計分板」。

秒數縮短讓球員需要適應，吳念庭就表示，守備時要更加專注，因為球與球之間節奏更快。宋晟睿也說，從外野守備回來後馬上又要上去打擊，「有點喘」。

中職日前總教練會議討論是否接軌大聯盟，由於各隊春訓已經啟動，今年僅在季前熱身賽測試，例行賽不會馬上跟進，但更大問題是時機點。大聯盟在倒數啟動上有詳細的規範，投手、打者符合特定狀態下就會開始計時，值得中職參考。

中職雖有規範，但條文有模糊地帶，操作上也無一致標準，導致球員在國際賽場適應不良，林佳緯就說：「台灣按的時間點沒那麼固定，經典賽可能傳回去就開始，有時會沒注意到時間已經在倒數」。

WBC中華隊 經典賽

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