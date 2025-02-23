經典賽／李宗賢轟2分砲 為兒慶生

中華隊拚戰世界棒球經典賽資格賽，連續兩戰有富邦悍將隊打者開轟，這回不是張育成，而是李宗賢，第九局驚奇敲出兩分砲，讓他坦言差點掉淚，「自己也覺得滿不可思議，可以在國際賽打全壘打」，昨天還正好是他兒子兩歲生日，成為最棒的生日禮物。

李宗賢首戰擔任先發三壘手，三打數掛蛋，昨天退出先發打線，但從板凳出發的他，第九局炸裂兩分砲，讓全場驚呆。

李宗賢表示，前一場表現不好，但就像隊長陳傑憲和教練團說的，就是趕快把前一場不好的「排泄」掉，不管投手、野手一樣全心去面對南非隊的比賽。

他說，此役從板凳出發，「今天自己的角色就是盡全力幫隊友加油、給大家支持，彼此像一家人」。輪到自己上場時，同樣全力以赴，回想出手瞬間，「打出去就覺得甜蜜點還不錯，跑到一半聽到球迷喊聲，想說發生什麼事，看到裁判手勢（比全壘打），感覺很不可思議」。

李宗賢當時眼神有著微微淚光，看起來快要忍不住，他也坦言「可以在國際賽打全壘打，發自內心感動，加上隊友很多好表現，上去就是希望可以跟著他們腳步，把勝利拿下來」。

昨天正好是他的兒子朗朗兩歲生日，被問到此事李宗賢也笑了，「講到重點了，畢竟這段時間不在家裡，只能透過手機聯絡。今天出發前第一通電話沒接到，來到球場後先傳訊息問一下確認有空，有打電話聽一下兒子聲音」。