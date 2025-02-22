經典賽圖輯／宋晟睿場內轟、李宗賢兩分砲 中華隊轟垮南非

中華隊今天在世界棒球經典賽資格賽第二戰找回打擊火力，包括宋晟睿內跑出場內全壘打與李宗賢的代打兩分砲，以9：1擊敗南非隊，收下本屆賽事首勝，仍有晉級的機會。

中華隊旅美投手沙子宸先發投2.2局未被敲安打、無失分，最快球速94.9哩，雖然投到第3局卻出現身體狀況，被迫提前退場，但也幫助球隊在開賽先穩住陣腳。中華隊3局開始打線逐漸開火，宋晟睿單場4安打，包括第6局的場內全壘打，王博玄也有單場4安打，李宗賢更在第9局敲出兩分砲，幫助中華隊獲勝。 宋晟睿在經典賽資格賽化身頂級超跑，跑出場內全壘打。記者余承翰／攝影 世界棒球經典賽資格賽中華隊今晚迎戰南非隊，中華隊王博玄單場敲出4支安打。記者余承翰／攝影 世界棒球經典賽資格賽中華隊今晚迎戰南非隊，中華隊先發投手沙子宸。記者余承翰／攝影 李宗賢代打敲出兩分砲。記者余承翰／攝影 世界棒球經典賽資格賽中華隊今晚以9：1擊敗南非隊，拿下本屆賽事首勝，球迷開心地為球員歡呼。記者余承翰／攝影 世界棒球經典賽資格賽中華隊今晚迎戰南非隊，中華隊宋晟睿敲出場內全壘打。記者余承翰／攝影 世界棒球經典賽資格賽中華隊今晚迎戰南非隊，中華隊第三任投手陳柏毓。記者余承翰／攝影 世界棒球經典賽資格賽中華隊今晚以9：1擊敗南非隊，中華隊李宗賢（左）以再見美技守備結束比賽。記者余承翰／攝影 世界棒球經典賽資格賽中華隊今晚以9：1擊敗南非隊，拿下本屆賽事首勝，球迷開心地在場邊玩起波浪舞。記者余承翰／攝影 世界棒球經典賽資格賽中華隊今晚迎戰南非隊，滿場球迷為中華隊加油。記者余承翰／攝影 世界棒球經典賽資格賽中華隊今晚以9：1擊敗南非隊，拿下本屆賽事首勝。記者余承翰／攝影