經典賽圖輯／宋晟睿場內轟、李宗賢兩分砲 中華隊轟垮南非
中華隊今天在世界棒球經典賽資格賽第二戰找回打擊火力，包括宋晟睿內跑出場內全壘打與李宗賢的代打兩分砲，以9：1擊敗南非隊，收下本屆賽事首勝，仍有晉級的機會。
中華隊旅美投手沙子宸先發投2.2局未被敲安打、無失分，最快球速94.9哩，雖然投到第3局卻出現身體狀況，被迫提前退場，但也幫助球隊在開賽先穩住陣腳。中華隊3局開始打線逐漸開火，宋晟睿單場4安打，包括第6局的場內全壘打，王博玄也有單場4安打，李宗賢更在第9局敲出兩分砲，幫助中華隊獲勝。
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