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經典賽／沙子宸賽前就不適仍壓制南非 蔣少宏賽後代勞受訪
中華隊今天以9：1擊敗南非隊，在世界棒球經典賽資格賽拿下首勝，沙子宸、陳柏毓都在場上展現旅美歷練的成果，捕手蔣少宏笑答：「我覺得我們今天投手好像都在比快的。」
沙子宸先發2.2局壓制南非打者，未被敲出安打，一開賽就頻頻讓測速槍亮紅燈，讓台北大巨蛋驚呼聲不斷，可惜投到第3局因為小腿抽筋提前退場，賽後也因身體不適無法出面受訪，由蔣少宏代勞。
蔣少宏指出，子宸今天狀況非常好，兩人賽前討論時，沙子宸就有說自己滿亢奮，今天展現出來均速極快，也顯示他每顆球都是全力去丟，「我告訴他如何讓自己冷靜、穩重去對決打者。」他也提到，其實沙子宸賽前就有不舒服、感覺有點脫水，蔣少宏則是告訴他，盡力去表現就好。
至於陳柏毓的表現，蔣少宏笑答：「今天投手好像都在比速度快的吧！」他表示，投手群今天都很專注在對決，「沒有輕忽南非隊打者，都是很認真、尊重比賽對決。」
蔣少宏也被問到今天較激情的激勵動作，而他說自己在搭配母隊味全龍隊洋投時也會有這樣的動作，「短期賽事要讓球隊士氣高昂，做些讓他們可以專注在對決的動作，我的手套在哪，就是用力丟過來。」
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