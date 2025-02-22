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經典賽／最幼齒投手對尼加拉瓜 徐翔聖賽後才接到任務

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
經典賽資格賽中華隊明天出戰尼加拉瓜隊，將由徐翔聖先發。記者許正宏／攝影
經典賽資格賽中華隊明天出戰尼加拉瓜隊，將由徐翔聖先發。記者許正宏／攝影

中華隊今天搶下經典賽資格賽第一場勝利，1勝1敗之姿要在明天對戰2勝0敗的尼加拉瓜隊，總教練曾豪駒再次出其不意，推出陣中最年輕的台日混血投手徐翔聖先發。

首戰敗給西班牙隊之後，中華隊今天以9：1擊敗南非隊，保有晉級機會，曾豪駒表示：「感謝現場跟全國各地加油的球迷，發揮你們的力量，讓中華隊在第二場比賽拔得首勝，當然希望能夠延續下去。」

昨天攻勢卡卡，今天前兩局也錯過幾次得分機會，曾豪駒表示，在後面分數進帳後，球隊的氣氛就比較輕鬆，「感謝選手頂住壓力，在這場拿下勝利。」

也因這次組隊年輕選手不少，曾豪駒表示，昨天第一場攻擊上比較緊繃，今天像是宋晟睿、王博玄都有展現特色，「就是腳程，選球紀律也很好，不只他們，今天選手都有展現團隊力量，才能贏下比賽。」

效力日職養樂多隊的徐翔聖在賽後才接到明天先發任務，首戰曾中繼1局無失分的他，對於尼加拉瓜隊認識還不深，「就是看他們最近他們的比賽，是滿陌生的球隊，不能輕敵，明天見招拆招。」

第一次加入中華成棒隊，19歲的徐翔聖就要扛起先發，他表示：「自己平常就是以先發的角色去訓練，有一天不管在中華隊或自己球隊，都準備好先發。」他也期待在台日家人的見證下，投出好成績。

WBC中華隊 經典賽

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