經典賽／贏回來了！基隆直播謝國樑喊聲震天中華隊首勝

中華隊在世界棒球經典賽資格賽穩住陣腳，今晚以9：1擊敗南非隊首勝，基隆在文化中心的直播派對熱血爆棚，市長謝國樑與李凱威、啦啦隊成員現身應援，喊聲震天「贏回來了」！

基隆直播派對今晚間在基隆市文化中心1樓熱血開播，現場架設300吋超大螢幕，吸引滿場球迷聚集。活動現場由知名主持人梁赫群帶來詼諧幽默的開場，現場氣氛熱烈，球迷一同為中華隊加油。

去年世界棒球12強奪冠成員李凱威也驚喜現身，與球迷近距離互動，讓現場觀眾大呼過癮。還有超高人氣職棒啦啦隊成員蘿拉、寧寧、馬妹登場應援表演，帶動全場球迷情緒高漲。

謝國樑說，市府積極推動全民運動，媒合資源提供學子跨縣市交流機會，從基礎教育到設施投入，都是為了讓孩子們能夠在最好的環境中成長，這不僅是對運動的支援，更是對未來的投資，培養更多的明日之星。

明天晚間同一時間地點將舉辦第二場直播派對，由知名藝人唐從聖擔任主持人，啦啦隊成員蘿拉、星岑、心璇將接力登場。