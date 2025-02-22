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經典賽／兒子生日這天敲兩分砲 李宗賢：不可思議

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
李宗賢敲出兩分砲。記者余承翰／攝影
李宗賢敲出兩分砲。記者余承翰／攝影

中華隊今天以9：1大勝南非隊，在世界棒球經典賽資格賽開張勝場，李宗賢從板凳出發，第9局驚奇敲出兩分砲，差點掉淚，今天正好碰上兒子朗朗的生日，成為最棒的生日禮物。

李宗賢首戰面對西班牙隊擔任先發第九棒、三壘手，但打擊狀況欠佳，3打數掛蛋，今天中華隊改由吳念庭擔任三壘手，但從板凳出發的李宗賢卻成此役的一大驚喜，第9局取代陳傑憲的棒次，敲出兩分砲，讓全場驚呆。

李宗賢表示，前一場表現不好，但就像隊長陳傑憲和教練團說的，就是趕快把前一場不好的「排泄」掉，不管投手、野手一樣全心去面對南非隊的比賽。

此役從板凳出發，他說：「今天自己的角色就是盡全力幫隊友加油、給大家支持，彼此像一家人。」輪到自己上場時，同樣全力以赴，他回想出手瞬間，「打出去就覺得甜蜜點還不錯，跑到一半聽到球迷喊聲，想說發生什麼事，看到裁判手勢（比全壘打），感覺很不可思議。」

李宗賢當時眼神有著微微淚光，看起來快要忍不住，他也坦言：「感覺很不可思議，可以在國際賽打全壘打，發自內心感動，加上隊友很多好表現，上去就是希望可以跟著他們腳步，把勝利拿下來。」

今天正好是他的兒子朗朗兩歲生日，被問到此事，李宗賢也笑了，「講到重點了，畢竟這段時間不在家裡，只能透過手機聯絡，今天出發前第一通電話沒接到，來到球場後先傳訊息問一下確認有空，有打電話聽一下兒子聲音。」

WBC中華隊 李宗賢 經典賽

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