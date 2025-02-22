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經典賽／宋晟睿場內轟、李宗賢兩分砲 中華隊9：1電翻南非首勝到手

經典賽／宋晟睿場內轟、李宗賢兩分砲 中華隊電翻南非奪首勝

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
宋晟睿跑出場內全壘打。記者余承翰／攝影
宋晟睿跑出場內全壘打。記者余承翰／攝影

中華隊在世界棒球經典賽資格賽穩住陣腳，今天以9：1擊敗南非隊，在本屆開張勝場，目前握有1勝1敗，若明天午場西班牙隊輸給南非隊、晚場中華隊打爆尼加拉瓜隊，中華隊仍有以分組第一直接晉級正賽的可能性。

中華隊前兩局都錯過得點圈的攻擊機會，首局3到5棒空手而歸，第二局林子偉在滿壘時遭到三振，第三局終於不再手軟，陳傑憲保送、張育成二壘打開局，無人出局已經攻占二、三壘，南非換投因應，吳念庭先以一壘方向滾地球護送陳傑憲跑回分數，陳文杰敲安再帶有1分打點。

第四局宋晟睿、林佳緯都敲安打，林子偉保送擠成滿壘，中華隊先把握捕逸跑回分數，陳傑憲再以滾地球護送第4分入袋。

宋晟睿。記者余承翰／攝影
宋晟睿。記者余承翰／攝影

中華隊打線開火持續擴大優勢，宋晟睿單場4安打，包括第6局的場內全壘打，王博玄敲出4安打，其中有3支內野安打，林子偉單場4次四壞球保送、1次觸身球保送。此役從板凳出發的李宗賢，更在第9局代打敲出兩分砲，震驚全場。

中華隊由旅美投手沙子宸先發，投2.2局未被敲安打、無失分，最快球速94.9哩（約152.7公里），壓制南非打線，但投到第3局卻出現身體狀況，被迫提前退場。

李東洺緊急接手，第4局遭南非連續安打攻下1分，最終投1.1局被敲3安打、失1分；第5局陳柏毓登板展現壓制力，最終投3局僅被敲2安打、無失分，送出4K。

A組形勢目前尼加拉瓜握有2勝，西班牙、中華隊都是1勝1敗，南非隊為2敗。

陳柏毓。記者余承翰／攝影
陳柏毓。記者余承翰／攝影
李宗賢代打敲出兩分砲。記者余承翰／攝影
李宗賢代打敲出兩分砲。記者余承翰／攝影

WBC中華隊 經典賽

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