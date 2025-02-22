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經典賽／宋晟睿場內轟、李宗賢兩分砲 中華隊9：1電翻南非首勝到手

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經典賽／我史上首支場內轟！宋晟睿化身超跑 15秒繞回本壘

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
宋晟睿在經典賽資格賽化身頂級超跑，跑出場內全壘打。記者余承翰／攝影
宋晟睿在經典賽資格賽化身頂級超跑，跑出場內全壘打。記者余承翰／攝影

「黃色小跑車」宋晟睿經典賽資格賽化身頂級超跑，今晚對南非隊的一支右外野深遠安打，讓他一口氣跑回本壘，成為中華隊本屆賽事第二轟、隊史在經典賽的第一支場內全壘打。

中華隊隊史包含資格賽，在經典賽累計敲出11發全壘打，其中張育成一人包辦3轟，包含昨晚面對西班牙隊的兩分砲，但還沒出現過場內全壘打。

宋晟睿今天擔任先發第9棒、右外野手，6局上作為首名上場打者，一棒把球掃到右外野，南非隊外野手撲接失敗讓球滾到身後。

宋晟睿全程未減速，從本壘出發繞了三個壘包又回到本壘，只花15秒時間締造場內轟，就連中華隊休息區的大聯盟人員也向他致意，這一轟讓中華隊取得5：1領先。

上屆經典賽大聯盟級的球員林多（Francisco Lindor）也曾跑出場內全壘打，幫助波多黎各5：2擊敗多明尼加。

宋晟睿在經典賽資格賽化身頂級超跑，跑出場內全壘打。記者余承翰／攝影
宋晟睿在經典賽資格賽化身頂級超跑，跑出場內全壘打。記者余承翰／攝影

WBC中華隊 宋晟睿 經典賽

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