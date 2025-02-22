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經典賽／大殺四方！沙子宸飆速壓制南非 2.2局傷退狀況曝光

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經典賽／大殺四方！沙子宸飆速壓制南非 惜2.2局傷退無大礙

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
沙子宸疑似因腿部抽筋被迫提前退場，以2.2局、37球收工。 記者余承翰／攝影
沙子宸疑似因腿部抽筋被迫提前退場，以2.2局、37球收工。 記者余承翰／攝影

效力美國職棒運動家隊的21歲旅美投手沙子宸，今天在台北大巨蛋大殺四方，壓制南非隊打線，未料卻疑似因腿部抽筋被迫提前退場，以2.2局、37球收工。中華隊回報，沙子宸因兩腿小腿抽筋退場，目前已無大礙。

中華隊昨天意外敗給西班牙隊，今天面對南非隊尋求首勝，推出沙子宸先發，一開賽就因讓測速槍連續亮紅字引起球迷驚呼，最快球速94.9哩（約152.7公里）。

沙子宸的球路讓南非隊打者一籌莫展，讓對手7上7下後才因觸身球出現第一位上壘者，隨後讓卡爾斯（Jason Carelse）打成內野高飛球，沙子宸自己完成接殺，但卻在面對下一位打者時出現狀況。

沙子宸。記者余承翰／攝影
沙子宸。記者余承翰／攝影

沙子宸先主動喊出暫停，投手教練林岳平上丘了解狀況，團隊也趕緊拿水給他，喘口氣後嘗試練投檢視狀況，他雖有意續投，但被隊友們勸退，改由李東洺接手投球。

沙子宸此役以37球完成2.2局投球，未被敲出安打、無失分，賞出1K。

沙子宸的棒球路相當特別，從小學五年級到國中三年級都在父親沙開橋成立的「TYSA運動家社區棒球隊」打球，一路投到旅外，堪稱「社區棒球之光」，這回入選中華隊，今天以先發投手之姿出戰南非隊，爸爸也帶領運動家社區棒球隊到場相挺。

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