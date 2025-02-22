經典賽／莊陳仲敖盼登板狀態「全滿」 看林維恩好投很亢奮

旅美奧克蘭運動家隊投手莊陳仲敖是世界棒球經典賽資格賽台灣隊先發人選，自評備戰狀況9成，笑說上場有腎上腺素應該可以「全滿」，看小老弟林維恩登板好投，自己也很亢奮。

24歲旅美投手莊陳仲敖今年有受邀大聯盟春訓，但為了備戰資格賽先回台，昨天台灣與西班牙比賽先在場邊感受破3萬名球迷的吶喊聲，他直言很震撼，昨天在場邊也有模擬一下上場投可能會是什麼感覺，怎麼習慣面對4萬人觀眾的視角。

莊陳仲敖自評目前調整狀況不錯，對於出賽安排定位，他也提到一開始說是先發，但目前戰況可能也有不同，就看教練團怎麼安排，做好隨時可以上場的心理準備。

被問起有沒有看尼加拉瓜這2天的比賽，莊陳仲敖表示，情蒐有提供資料，回到飯店後也有稍微研究，尼加拉瓜跟西班牙球風很像，揮棒豪邁，打到球點球會飛得很強勁，變化球和直球配球需要注意。

莊陳仲敖表示，目前還不確定出賽時機點，但上場就當一般賽季投，目前備戰狀況約9成，「站上場腎上腺素上來應該就會全滿了。」

此次台灣隊中3名投手莊陳仲敖、林維恩、沙子宸都來自運動家隊，昨天小學弟、19歲的林維恩先登板中繼飆速好投，今天21歲的沙子宸接力先發對南非，莊陳仲敖稱讚林維恩投得很好，下來也有分享，要大家大膽去投、不要懼怕，「小學弟第一個投表現很好，我們也很亢奮。」