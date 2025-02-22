經典賽／戴上戰術護腕應戰 蔣少宏對決過南非先發投手

準備世界棒球經典賽資格賽，中華隊捕手蔣少宏戴上了平時中職沒在使用的戰術護腕，上面記載對戰打者的資訊，今天他也將扛起對南非隊的先發任務。

中華隊首戰以5：12敗給西班牙隊，今天要面對南非隊推出的先發投手金恩（Damon King），有趣的是，金恩在2015年U18、2018年U23都曾與中華隊交手。

2015年金恩曾中繼5局掉4分，U18蔣少宏當時也在中華隊陣中，單場雙安、3打點，但他已經不記得當時對戰情景，「太久遠了啦，早就沒印象，但看情蒐資料，感覺很不錯。」

蔣少宏昨天雖未先發，但賽前列隊時就已經裝備好戰術護腕，這也是由中華隊提供的設備，昨天高宇杰也有使用，蔣少宏透露，在母隊味全龍隊雖然沒有使用，「因為中職太常對戰，投打都很熟悉，但畢竟國際賽面對陌生打者，還是需要資料作參考，但重點還是引導出投手當下最好的球路。」