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經典賽／呂詠臻登板滿意積極進攻好球帶 球位置可更好

中央社／ 台北22日電
呂詠臻昨天在世界棒球經典賽資格賽（WBCQ）對西班牙中繼投2局失2分無關勝敗。 記者許正宏／攝影
呂詠臻昨天在世界棒球經典賽資格賽（WBCQ）對西班牙中繼投2局失2分無關勝敗。 記者許正宏／攝影

投手呂詠臻昨天在世界棒球經典賽資格賽（WBCQ）對西班牙中繼投2局失2分無關勝敗，他表示，雖然緊張但壓力隊友們一起分擔，滿意有積極進攻好球帶，瑕疵是關鍵球位置不夠好。

經典賽資格賽台灣隊昨天與西班牙隊交手，先發投手陳宇宏首局就有狀況失掉2分退場，呂詠臻2局接手登板，1人出局後被敲出長打，但沒有失分，3局續投接連被敲3支安打失掉2分，總計投2局被敲4支安打，投出2次三振，失掉2分責失分。

呂詠臻今天賽前受訪坦言昨天登板時很緊張，但隊友一直都在溝通鼓勵，把壓力放在一起，想辦法解除緊張感，教練團有提前告知任務，從開賽就開始在牛棚準備。

面對西班牙隊打線，呂詠臻點出對手攻擊很厲害、擊球扎實，攻擊慾望強烈，但他沒有受到投球計時器的影響，從集訓練習賽時就開始模擬，照著規則走，沒有太大問題。

呂詠臻自評，昨天做的好的地方是積極進攻好球帶，但也有些瑕疵，關鍵時刻球的位置不夠好；昨天首場比賽吞敗，今天賽前教練團和隊長陳傑憲都有鼓勵大家，呂詠臻透露，「主要是告訴我們全力以赴，相信所要做的事情。」

WBC中華隊 呂詠臻 經典賽 陳傑憲 陳宇宏

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