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經典賽／懊惱沒讓牛棚休息到 陳宇宏：打棒球來壓力最大一次

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
經典賽資格賽中華隊首戰西班牙隊，中華隊陳宇宏先發。記者許正宏／攝影
經典賽資格賽中華隊首戰西班牙隊，中華隊陳宇宏先發。記者許正宏／攝影

中華隊昨天推出下勾投手陳宇宏先發，然而未能壓制中南美球員為主的西班牙隊，1局掉2分就退場休息，承擔敗投的他對於投手群感到抱歉，「沒有發揮到自己優勢，讓牛棚多休息一點。」

中華隊昨天迎接經典賽資格賽首戰，選擇讓原本36人集訓名單外的陳宇宏扛起重任，他今天透露，開打前兩天就告知有這個可能，前一天練習日確定先發，「非常緊張，心裡壓力一定有，可能是打棒球壓力最大的一次，昨天丟完有釋放感覺，後面每場都會準備，全力以赴。」

經歷昨天一戰，陳宇宏直言，知道西班牙的實力跟想像不一樣，每顆球都要戰戰兢兢，「主要是配球和進本壘的位置要再調整，昨天回去看影片，沒有投得太甜，但他們都跟得到，快慢這部分沒有擾亂到，還要跟捕手多想一下。」

全部教練團也都給予陳宇宏鼓勵，要他打起精神，今天還是有機會上場，陳宇宏也覺得自己成長許多，「第一次在滿場的大巨蛋投球，之後的比賽應該不會再有更多人。」

WBC中華隊 經典賽 陳宇宏

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