經典賽／超時不是我…林佳緯自認沒注意好球數 點出中職大不同

中華隊在經典賽資格賽遇到投球計時難關，昨天首戰就有投手陳韻文、打者林佳緯超時，林佳緯指出，當時是跑者較慢上壘，但好球計在自己身上，不過被三振也是自己沒注意到好球數，「這次知道了，要多看計分板。」

經典賽資格賽採取壘上有人18秒、無人15秒的投球限制，打者也要在倒數8秒內做好打擊準備，昨天林佳緯被記好球後沒注意到，在2好球後觸擊點到界外被三振。

林佳緯今天回顧當下狀況表示，被抓超時的其實不是自己，而是跑者較慢上壘，「我以為是警告跑者，沒想到計了好球。」

被三振退場後，隊長陳傑憲敲了一下林佳緯的腦袋，林佳緯也說：「學長、教練們有問我知不知道這件事，後來也要我不要在意。」

中職的計時限制為壘上有人25秒、無人20秒，相對寬裕，林佳緯也說，經典賽資格賽準備上確實比較趕，「台灣按的時間點沒那麼固定，經典賽可能傳回去就開始，有時會沒注意到時間已經在倒數，對方也比較聰明，有時快超時就會喊暫停。」

經典賽資格賽中華隊首戰西班牙隊，4局上中華隊外野手林佳緯（左二）守備撲接飛球未果，被反彈球打到臉部。記者許正宏／攝影

在被三振的前個半局，林佳緯守備時向前飛撲搶著接球，然而球先一步落地還反彈到他臉上，他一度躺在地上難以起身，後續經過防護員確認後留在場上。

「機會難得。」林佳緯想要把握當國手的機會，只要沒到不能出賽，都想留在場上，「受傷退場對教練團也是麻煩，就少一個人，當下是滿痛的，也有頭暈，但昨天檢查後沒有問題。」

經典賽資格賽在後勤人數管控較嚴格，林佳緯透露，心理老師比賽時沒辦法在場邊協助，「但有很多學長帶領我們，像是傑憲不嫌麻煩，一直告訴我們，昨天賽後也鼓勵我們，他就像是心理老師。」