經典賽Live／1局下沙子宸賞對手三上三下 中華0：0南非
【賽前報導】
中華隊以敗績在世界棒球經典賽資格賽啟航，今天晚上7點將面對南非隊尋求開胡，先發打線出爐，有不小幅度調整，昨役雙安的林子偉往前調整到第二棒，陳文杰擔任指定打擊。
中華隊、南非隊昨天都輸球，今晚過招都要尋求首勝，中華隊推出效力運動家隊的21歲旅美投手沙子宸先發，南非隊則由27歲右投金恩（Damon King）扛起先發任務。
昨天打線表現亮眼的選手，除了敲出兩分砲的張育成，還有吳念庭3安打以及陳傑憲、林子偉、王博玄都有雙安。
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