經典賽／3隊情蒐不易 開打亮牌曾總認證「實力都不錯」

中華隊在世界棒球經典賽資格賽首戰踢到鐵板，中華隊在大聯盟版的投球時鐘限制上有明顯的不適應，總教練曾豪駒表示，昨天賽後選手有針對碰到的問題，一起提出討論，相信會對之後的比賽會有所幫助。

中華隊從資格賽出發挑戰2026年正賽門票，戰情與賽前外界預測不同，首戰發展就出乎意料，西班牙隊暴打中華隊15安打、12分，尼加拉瓜隊也成為先拿到2勝的球隊，晉級情勢並不是絕對樂觀。

曾豪駒表示，目前看下來，每隊實力確實都不錯，情蒐也有說其他三隊資訊取得不易，選手都是比較陌生，必須仰賴臨場判斷趕快調適，「經過昨天，選手就是把好好把心情調整好，面對今天的比賽。」

中華隊投打昨天在投球時鐘上有明顯的不適應，曾豪駒也提到，「大家在會議上都有說出自己想法，也有看到昨天出現的問題，昨天適應完，會對今天比賽有所幫助。」