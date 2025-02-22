經典賽／中華隊慘輸西班牙後 蔡其昌：忘掉我們是世界冠軍！

WBCQ世界棒球經典賽資格賽台灣昨晚慘敗西班牙後，今晚將背水一戰對上南非隊，蔡其昌身兼中華隊領隊已趕赴大巨蛋準備觀戰，他說，「不管對上那一隊，賽前都要充滿信心，因為球是圓的，比賽一定會有輸有贏」，但賽前他再次勉勵隊員「忘掉我們是世界冠軍！」全力以赴去比賽就對了。

蔡其昌說，目前正是中華職棒聯盟的賽前熱身階段，也是球員最容易調整受傷的時刻，球隊每一場都會面臨不同狀況，選手狀況都不同，他強調，世界上沒有一個球隊只會贏，不會輸的，也沒有這個永遠會贏的比賽，比賽有輸有贏，一定要忘掉自己是世界冠軍，面對比賽全力以赴。

對於昨天中華隊賽後反映情蒐出了問題，蔡其昌指出，國家隊的情蒐本來就一直在執行，或許情蒐有沒注意到的部分，但情蒐的資料隨時更新，提供給選手參考，但除了情蒐，選手技術水準也要拉到一定程度，兩者互相搭配，才能有好的表現。

蔡其昌並說，自己並不清楚體育署被凍結的預算中，情蒐部分立法院動了多少？刪了多少？其實也到今天為止，數字也都還沒有確定，站在聯盟及棒協立場，只要薪水都花得出來，我們就會執行，那到底未來會衝擊到有什麼影響，只能找當下掌握現有的素材，這樣全力以赴去準備，然後全力投入比賽。