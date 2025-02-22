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經典賽／首戰燒9投調度麻煩？ 曾豪駒認了：會有一些考量

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經典賽／首戰燒9投調度燒腦？曾豪駒：確實會有一些考量

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
中華隊總教練曾豪駒。 聯合報系資料照 記者許正宏／攝影
中華隊總教練曾豪駒。 聯合報系資料照 記者許正宏／攝影

中華隊昨天遭西班牙隊痛宰，9局消耗9名投手，也讓後續戰線的投手調度難度提高，總教練曾豪駒也坦言，確實會有一些考量。

大聯盟主辦的經典賽，針對投手球數有嚴格限制，本屆資格賽單場最多球數限制為85球，投滿50球以上需休4天，30球以上需休1天，不可連續3天登板。

面對西班牙隊一役為外界原先預料中華隊過關機率高的比賽，未料遭到屠殺，中華隊昨天還一口氣派上9名投手。陳宇宏先發僅撐1局失2分退場，後續登板投手依序為呂詠臻、林維恩、伍祐城、呂彥青、陳柏豪、徐翔聖、陳韻文、李東洺，投2局的呂詠臻用31球今天必須強制休1天。

中華隊今晚面對南非隊、明天遭遇尼加拉瓜隊，加上25日可能還有分組第二、分組第三的最後一張晉級門票之爭。

被問到後續的投手調度難度，曾豪駒坦言，「的確是會有一些考量，比賽就是想辦法贏下每場球，其他的就不用去想，就是盡力把每場球打好，延續到最後。」

徐若熙傳出身體有輕微不適，持續觀察，曾豪駒表示，徐若熙回報狀況正常，昨天守備被反彈球擊中臉部的林佳緯也沒有大礙，今天仍擔任先發第一棒出賽。

WBC中華隊 經典賽

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