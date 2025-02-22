聽新聞
0:00 / 0:00
經典賽／首戰燒9投調度燒腦？曾豪駒：確實會有一些考量
中華隊昨天遭西班牙隊痛宰，9局消耗9名投手，也讓後續戰線的投手調度難度提高，總教練曾豪駒也坦言，確實會有一些考量。
大聯盟主辦的經典賽，針對投手球數有嚴格限制，本屆資格賽單場最多球數限制為85球，投滿50球以上需休4天，30球以上需休1天，不可連續3天登板。
面對西班牙隊一役為外界原先預料中華隊過關機率高的比賽，未料遭到屠殺，中華隊昨天還一口氣派上9名投手。陳宇宏先發僅撐1局失2分退場，後續登板投手依序為呂詠臻、林維恩、伍祐城、呂彥青、陳柏豪、徐翔聖、陳韻文、李東洺，投2局的呂詠臻用31球今天必須強制休1天。
中華隊今晚面對南非隊、明天遭遇尼加拉瓜隊，加上25日可能還有分組第二、分組第三的最後一張晉級門票之爭。
被問到後續的投手調度難度，曾豪駒坦言，「的確是會有一些考量，比賽就是想辦法贏下每場球，其他的就不用去想，就是盡力把每場球打好，延續到最後。」
徐若熙傳出身體有輕微不適，持續觀察，曾豪駒表示，徐若熙回報狀況正常，昨天守備被反彈球擊中臉部的林佳緯也沒有大礙，今天仍擔任先發第一棒出賽。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言