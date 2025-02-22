經典賽／中華隊打線大變陣！林子偉改打二棒 陳文杰扛DH

中華隊以敗績在世界棒球經典賽資格賽啟航，今天晚上7點將面對南非隊尋求開胡，先發打線出爐，有不小幅度調整，昨役雙安的林子偉往前調整到第二棒，陳文杰擔任指定打擊。

中華隊、南非隊昨天都輸球，今晚過招都要尋求首勝，中華隊推出效力運動家隊的21歲旅美投手沙子宸先發，南非隊則由27歲右投金恩（Damon King）扛起先發任務。

昨天打線表現亮眼的選手，除了敲出兩分砲的張育成，還有吳念庭3安打以及陳傑憲、林子偉、王博玄都有雙安。

中華隊今日先發打線

一棒 林佳緯 左外野

二棒 林子偉 二壘

三棒 陳傑憲 中外野

四棒 張育成 游擊

五棒 吳念庭 三壘

六棒 陳文杰 指定打擊

七棒 王博玄 一壘

八棒 蔣少宏 捕手

九棒 宋晟睿 右外野

先發投手 沙子宸