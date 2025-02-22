經典賽／中華隊被投球計時所困 兄弟打教莎菈分享經驗談
中信兄弟隊新任外籍打擊教練莎菈（Sarah Edwards）今天到台北大巨蛋觀看經典賽資格賽，中華隊昨天受到投球計時規定困擾，莎菈以自身經驗指出，設置更多時鐘、教練團積極提醒，都是能避免打者因超時遭到三振的方式。
經典賽資格賽採取壘上有人18秒、無人15秒的投球限制，打者也要在倒數8秒內做好打擊準備，執行上比中職現行更加嚴格，昨天與西班牙隊之戰就有投手陳韻文、打者林佳緯超時，林佳緯被記好球後疑似沒注意，還因2好球後觸擊點到界外被三振。
莎菈表示，自己過去在大學、海外打球時都有遇過投球計時限制，如果要提醒球員，可能球場的時鐘要多設置一些，「讓球員知道時間快到了，教練團也能從休息區去提醒。」
至於打者自身，莎菈也指出，最好的方式是球與球之間去做調整，「如果真的來不及，就喊個暫停也是可以的。」
莎菈這次來到大巨蛋，除了為兄弟的球員、教練加油外，西班牙隊也有兩位認識的球員，一位是一起讀過大學，另一位則在義大利聯賽遇過，「我知道西班牙隊有兩個球員，一個是西班牙一起讀過大學，另一個是在義大利聯賽遇過，南非隊則是拜耶斯（Christien Beyers）曾效力過同一個棒球組織。」
中華隊今晚將對上南非隊，莎菈表示過去沒看過南非隊打球，直到昨天與尼加拉瓜隊之戰，「他們是老將與年輕球員的組合，滿有天賦，WBC張力這麼高，能夠跟尼加拉瓜隊打到延長賽，今天尼加拉瓜隊也打到延長賽，各隊實力都滿接近的。」
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