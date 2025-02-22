經典賽／棒球沙漠西班牙戰勝中華隊 卡米諾斯：新聞沒報導

中華隊昨天在台北大巨蛋以5：12慘遭西班牙隊痛宰，有球迷好奇詢問PLG職籃西班牙籍總教練卡米諾斯（Iurgi Caminos），卡總直呼：「我們根本沒關注棒球。」

卡米諾斯已在PLG職籃領航猿隊執教多年，幫助台灣培育出盧峻翔等好手。昨天比賽結束後，有網友在IG問卡總：「你怎麼沒提到西班牙棒球也很強？」卡總回應：「因為我們根本沒關注棒球，甚至新聞都沒報導昨天的贏球。」

西班牙是足球和籃球強權，棒球發展相對弱勢。不過本屆西班牙組成「南美洲聯軍」，28人名單中只有1位本國籍球員，其餘分別為10位委內瑞拉籍、9位多明尼加籍、6位古巴籍、1位哥倫比亞籍與1位美國籍的選手。