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經典賽／尼加拉瓜讓暴打台灣12分的西班牙熄火 戰玉飛：我配球的

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
尼加拉瓜隊2：1力克西班牙隊。圖／中華棒球協會提供
尼加拉瓜隊2：1力克西班牙隊。圖／中華棒球協會提供

西班牙隊打線昨天讓中華隊潰不成軍，今天遭到尼加拉瓜隊壓制，10局僅拿1分，尼加拉瓜投手教練戰玉飛（Len Picota）賽後解析剋敵方式。

西班牙隊昨天暴打15支安打、攻下12分，今天打線相對靜悄悄，尼加拉瓜隊5任投手讓他們10局僅擊出6支安打，終場以1：2落敗。

戰玉飛指出，「我們隊上有一位美國職棒的球探，給了我們非常大的幫助。昨天我們看了西班牙隊的比賽，大部分的打者的打擊型態都是非常積極揮棒的打者，所以今天的比賽我們派了一位相對年輕的先發投手，配球是我在配，透過這一球內角、下一球外角的交錯運用來引誘對方出棒，的確有達到很好的效果。」

戰玉飛指出，今天雙方都只有零星安打，差在尼加拉瓜隊多了一支再見安打，「西班牙隊陣中有很多很有經驗的選手，這支球隊整體實力很好，也的確是我們心心念念想要擊敗的對手。」

WBC中華隊 經典賽

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