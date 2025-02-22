快訊

北京辦完告別式 「報告班長」張立威花葬回歸自然

濃煙瀰漫！國3新店隧道北上火燒休旅車 全車7人急下車逃生

聽新聞
0:00 / 0:00

經典賽／有看中華隊大巨蛋慘案 尼加拉瓜教頭：還是很強的對手

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
尼加拉瓜總教練古伊多。圖／中華棒協提供
尼加拉瓜總教練古伊多。圖／中華棒協提供

尼加拉瓜隊今天力戰到延長10局，靠阿列古利亞（Benjamin Alegria）的再見安打以2：1力克西班牙隊，目前在世界棒球經典賽資格賽取得2勝0敗，總教練古伊多（Sandor Guido）談明天與中華隊一戰，認為儘管中華隊首戰吞敗，但依然是很強的對手，會以平常心去應戰。

尼加拉瓜連續兩天都打到延長賽成為最後贏家，古伊多賽後掛滿笑容，對子弟兵的表現大感滿意，他說：「勝利也很重要，但這不是我的重點，而是帶給我的感動。知道這個比賽很難，沒有非要贏球都可，但看到選手都全力以赴拿下勝利讓我非常感動。」

尼加拉瓜將在明天碰上中華隊，古伊多表示，由於球隊還沒有確定晉級，還不能放鬆，「明天是很重要的比賽，會保持平常心去應戰。」中華隊昨天在首戰遭到西班牙擊潰，古伊多也看了比賽，他說西班牙的打擊表現很好，擊敗中華隊，「但那都是過去的事了，台灣還是很強的球隊。」

經過兩天延長賽熱戰，對於尼加拉瓜投手戰力是否造成影響？古伊多自信說：「我們明天還有五個投手可以投，沒有問題！」

尼加拉瓜事前並未特別情蒐，今天敲出再見安打的阿列古利亞表示，昨天有看了一場比賽，知道台灣選手素質很好，但只看一場還不夠，會繼續關注今晚中華隊的賽事。

WBC中華隊 經典賽

延伸閱讀

經典賽／中華隊遭西班牙痛宰 韓媒驚訝：足球國家也會打棒球？

經典賽／西班牙1分差敗給尼加拉瓜 中華隊保有第一名可能

經典賽／中華隊5:12首敗西班牙！網友揪1關鍵：分數完美複製

為中華隊世棒資格賽打氣 侯友宜宣布新北運動中心加碼優惠方案

相關新聞

經典賽／西班牙1分差敗給尼加拉瓜 中華隊保有第一名可能

世界棒球經典賽資格賽A組賽程進入第二天，午場賽事關乎中華隊門票取得路線，隨著尼加拉瓜連兩天在延長賽以再見安打贏球、2：1...

經典賽／有看中華隊大巨蛋慘案 尼加拉瓜教頭：還是很強的對手

尼加拉瓜隊今天力戰到延長10局，靠阿列古利亞（Benjamin Alegria）的再見安打以2：1力克西班牙隊，目前在世...

經典賽／尼加拉瓜讓暴打台灣12分的西班牙熄火 戰玉飛：我配球的

西班牙隊打線昨天讓中華隊潰不成軍，今天遭到尼加拉瓜隊壓制，10局僅拿1分，尼加拉瓜投手教練戰玉飛（Len Picota）...

經典賽／棒球沙漠西班牙戰勝中華隊 卡米諾斯：新聞沒報導

中華隊昨天在台北大巨蛋以5：12慘遭西班牙隊痛宰，有球迷好奇詢問PLG職籃西班牙籍總教練卡米諾斯（Iurgi Caminos），卡總直呼：「我們根本沒關注棒球。」 卡米諾斯已在PLG職籃領航猿隊

經典賽／中華隊被投球計時所困 兄弟打教莎菈分享經驗談

中信兄弟隊新任外籍打擊教練莎菈（Sarah Edwards）今天到台北大巨蛋觀看經典賽資格賽，中華隊昨天受到投球計時規定...

經典賽／張育成2分砲紅襪媒體注意到了 「他碰上WBC就不一樣」

張育成堪稱為經典賽而生的男人，昨天在資格賽首戰再度開轟，面對西班牙隊敲出兩分砲，波士頓當地記者也注意到了，新英格蘭體育網...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。