經典賽／有看中華隊大巨蛋慘案 尼加拉瓜教頭：還是很強的對手

尼加拉瓜隊今天力戰到延長10局，靠阿列古利亞（Benjamin Alegria）的再見安打以2：1力克西班牙隊，目前在世界棒球經典賽資格賽取得2勝0敗，總教練古伊多（Sandor Guido）談明天與中華隊一戰，認為儘管中華隊首戰吞敗，但依然是很強的對手，會以平常心去應戰。

尼加拉瓜連續兩天都打到延長賽成為最後贏家，古伊多賽後掛滿笑容，對子弟兵的表現大感滿意，他說：「勝利也很重要，但這不是我的重點，而是帶給我的感動。知道這個比賽很難，沒有非要贏球都可，但看到選手都全力以赴拿下勝利讓我非常感動。」

尼加拉瓜將在明天碰上中華隊，古伊多表示，由於球隊還沒有確定晉級，還不能放鬆，「明天是很重要的比賽，會保持平常心去應戰。」中華隊昨天在首戰遭到西班牙擊潰，古伊多也看了比賽，他說西班牙的打擊表現很好，擊敗中華隊，「但那都是過去的事了，台灣還是很強的球隊。」

經過兩天延長賽熱戰，對於尼加拉瓜投手戰力是否造成影響？古伊多自信說：「我們明天還有五個投手可以投，沒有問題！」

尼加拉瓜事前並未特別情蒐，今天敲出再見安打的阿列古利亞表示，昨天有看了一場比賽，知道台灣選手素質很好，但只看一場還不夠，會繼續關注今晚中華隊的賽事。