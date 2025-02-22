經典賽／中華隊遭西班牙痛宰 韓媒驚訝：足球國家也會打棒球？

中華隊在經典賽資格賽首戰踢到鐵板，被西班牙隊以12：5打爆，韓媒《OSEN》直呼竟然輸給「棒球沙漠」西班牙。

韓媒《OSEN》指出，南韓和日本都曾輸台灣，沒想到台灣輸被認為是「棒球沙漠」的西班牙，在主場以5：12衝擊性慘敗，大爆冷門。

文中提到，中華隊去年世界12強棒球賽首戰打贏南韓，決賽擊敗日本後奪冠，成為全國矚目的大事。帶著這股氣勢回主場打經典賽資格賽，首戰卻遭遇難以置信的失利，竟然被棒球發展相對落後的歐洲球隊西班牙爆冷擊敗，投打表現都令人失望。

韓媒《體育朝鮮》則驚訝表示，「足球國家」西班牙也會打棒球嗎？世界棒球經典賽資格賽大爆冷，棒球弱國西班牙竟完勝「世界12強賽冠軍」台灣。