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經典賽／西班牙1分差敗給尼加拉瓜 中華隊保有第一名可能

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
尼加拉瓜連兩天在延長賽以再見安打贏球、2：1擊敗西班牙 歐新社
尼加拉瓜連兩天在延長賽以再見安打贏球、2：1擊敗西班牙 歐新社

世界棒球經典賽資格賽A組賽程進入第二天，午場賽事關乎中華隊門票取得路線，隨著尼加拉瓜連兩天在延長賽以再見安打贏球、2：1擊敗西班牙，中華隊仍保有以第一名方式搶下晉級會內賽門票的可能性。

由於尼加拉瓜隊擊敗西班牙隊，而中華隊在今、明擊敗南非、尼加拉瓜隊，明天西班牙隊若輸給南非隊，將由中華隊、尼加拉瓜隊同為2勝1敗排名前二，而中華隊以對戰優勢取得第一，也能先搶下門票。

在中華隊2連勝劇本下，西班牙隊擊敗南非隊，則形成中、西、尼三隊互咬，比較三隊對戰之間的失分率決定第1名，中華隊最差仍能夠打25日的第2、3名排名戰。

西班牙隊昨天與中華隊鏖戰到晚上10點多，今天又要「晚接午」面對12點開打的賽事，不過投手表現依舊穩定，先發投手奈格林（Yoanner Negrin）5.2局被敲4支安打，僅失1分，來自1局下尼加拉瓜隊雷頓（Brandon Leyton）的陽春砲。

世界棒球經典賽資格賽A組賽程第二天，西班牙隊柯曼列茲（Carlos Colmenarez）開轟。圖／中華棒協提供
世界棒球經典賽資格賽A組賽程第二天，西班牙隊柯曼列茲（Carlos Colmenarez）開轟。圖／中華棒協提供

不過西班牙隊柯曼列茲（Carlos Colmenarez）也在3局上回敬一發陽春砲，將比數追平，尼加拉瓜隊先發投手伯頓（Kenword Burton）4.1局被敲4支安打僅失這1分，中繼的前富邦悍將洋投傑斯也有2.1局無安打、無失分表現。

兩隊後續都有攻勢，但互相以五星級守備美技化解，讓現場球迷頻頻爆出驚呼聲，而不斷剪輯美技影片的WBC官方推特更說：「我們已經用完星星了！」

兩隊以1：1一路打進延長賽，10局啟動突破僵局制，兩隊前段劇本相同，都是抓到1出局後故意四壞保送填壘包，尼加拉瓜在10局上成功抓下3個出局數，10局下則靠保送選到滿壘，阿列古利亞（Benjamin Alegria）的一支中外野安打飛越外野手頭頂落地，終於結束比賽。

WBC中華隊 經典賽

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