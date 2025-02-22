經典賽／前悍將傑斯2.1局好投 富邦屬性3投手7.2局無失分

經典賽資格賽第二天賽程啟動，尼加拉瓜隊陣中台灣球迷熟悉的傑斯（J.C .Ramirez）中繼登板，面對西班牙隊繳出2.1局無失分演出，退場時雙方以1：1戰平，而本屆賽事富邦悍將隊屬性的三位投手登板成績合計是7.2局無失分，僅被敲4支安打。

尼加拉瓜隊今天推出伯頓（Kenword Burton）先發，他面對昨晚敲出12分的西班牙隊打線，4.1局被敲4支安打，僅因柯曼列茲（Carlos Colmenarez）的陽春砲掉1分。

5局上傑斯在1出局、一壘有人時登板，用連2K很快中斷攻勢，6局上投出三上三下，7局上2出局後出現保送而退場休息，不過留下的壘包沒有變成分數，總計2.1局未被敲出安打，無失分另有2K。

傑斯曾在2021年加盟悍將，當年在中職先發9場，防禦率3.43，只不過因為疫情關係未打滿球季提前返家，今年則是以國家隊一員身分再次來台。

而效力南非隊的前悍將洋投迪倫（Dylan Unsworth）昨天扛起首戰先發，僅用46球就投出4.1局被敲2安、無失分的華麗演出，只不過南非隊最終打進延長賽輸給尼加拉瓜，迪倫無緣拿下勝投。

而中華隊陣中昨天則有現役富邦悍將球員登板，李東洺9局上登板飆速148公里，1局無失分另有2次三振，沒被敲安。