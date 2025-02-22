經典賽／中華隊首戰失利後迎第2戰 蔡其昌：審慎以對
世界棒球經典賽資格賽（WBCQ）台灣隊首戰西班牙隊失利，晚間將在台北大巨蛋迎戰南非隊；中華職業棒球大聯盟會長蔡其昌今天表示，任何比賽賽前都要充滿信心，審慎以對。
他說，忘掉自己是世界12強棒球賽冠軍，比賽都會有輸有贏，掌握當下狀況全力以赴及投入。
台中在地音樂祭浮現祭在清水區登場，民主進步黨籍立法委員蔡其昌上午到台中市港區藝術中心廣場出席開幕典禮，接受媒體聯訪表示，浮現祭吸引各地樂迷，除音樂，也結合在地美食小吃，另中職3月29日開幕戰，由中職啦啦隊配合浮現祭行銷。
至於WBCQ台灣隊對戰南非隊是否調整策略，蔡其昌說，每場比賽會面臨不同狀況，包括教練團、選手與情蒐都會調整，情蒐隨時更新資料供選手參考，也要選手技術水準拉到相當程度才能搭配情蒐資料，相輔相成。
規則差異部分，蔡其昌表示，各聯盟比賽規格大方向一樣，但規則有各自不同細小差異，會參考各國優點，有幫助就參考，不是太理想或不符合台灣文化環境也不一定會參考。
他說，國際比賽又是另一回事，像WBCQ對投手的限制，投幾球就要休息多久是傳統WBC特色，每次面臨不同國際比賽及不同主辦單位賽事規則，須因應調整及適應。
至於中央政府總預算遭刪凍是否影響情蒐，蔡其昌表示，情蒐部分一直在執行，不知立法院凍結或刪除多少教育部體育署預算，還不知衝擊及影響，但只要發得出情蒐薪水就會一直執行。
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