經典賽／中華隊5:12首敗西班牙！網友揪1關鍵：分數完美複製

世界棒球經典賽資格賽中華隊以5比12輸給西班牙。對此，一名網友表示，這是一個超級無敵大慘案，不僅創下了5大紀錄，也是中華隊史37年來，首次對戰西班牙落敗。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在PTT以「WBC資格賽中華隊隊史首敗：西班牙」為題，指出中華隊和西班牙這場比賽，創下5大紀錄，包括WBCQ中華隊隊史第一敗、第一次失分、第一次被打超過10分、在大巨蛋內第一次被打超過10分、第一次輸西班牙。是37年來一級國際賽事中，中華隊首次落敗西班牙，算是見證了一個超級無敵大慘案。

貼文曝光後，多數網友都表示「第一次失分欸，結果一次就失超過10分」、「總是有第一次，就是輸太難看」、「天堂掉落地獄的起伏」、「史上最快光速跌落神壇的總教練」、「221棒球國恥日」、「12:5不錯了啦！雖敗猶榮」、「拿了一個世界冠軍後搞這齣，超級不能接受」、「沒關係，這輩子贏過日本心已滿足」。

事實上，2023年世界棒球經典賽中，中華隊首戰也是5比12敗給巴拿馬，不少網友也回應「分數還完美複製巴拿馬慘案」、「巴拿馬那場也是12:5」、「致敬2023對巴拿馬」、「夢回巴拿馬」、「巴拿馬慘劇再現」。