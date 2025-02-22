快訊

經典賽／中華隊5:12首敗西班牙！網友揪1關鍵：分數完美複製

「姜草宇宙」再+1！韓劇《魔女》朴珍榮、盧正義睽違12年合作，《異能》原作者漫畫翻拍

林岱樺可能脫黨參選高雄市長？ 陳其邁說話了

聽新聞
0:00 / 0:00

經典賽／中華隊5:12首敗西班牙！網友揪1關鍵：分數完美複製

聯合新聞網／ 綜合報導
經典賽資格賽中華隊對戰西班牙5：12慘敗。 歐新社
經典賽資格賽中華隊對戰西班牙5：12慘敗。 歐新社

世界棒球經典賽資格賽中華隊以5比12輸給西班牙。對此，一名網友表示，這是一個超級無敵大慘案，不僅創下了5大紀錄，也是中華隊史37年來，首次對戰西班牙落敗。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在PTT以「WBC資格賽中華隊隊史首敗：西班牙」為題，指出中華隊和西班牙這場比賽，創下5大紀錄，包括WBCQ中華隊隊史第一敗、第一次失分、第一次被打超過10分、在大巨蛋內第一次被打超過10分、第一次輸西班牙。是37年來一級國際賽事中，中華隊首次落敗西班牙，算是見證了一個超級無敵大慘案。

貼文曝光後，多數網友都表示「第一次失分欸，結果一次就失超過10分」、「總是有第一次，就是輸太難看」、「天堂掉落地獄的起伏」、「史上最快光速跌落神壇的總教練」、「221棒球國恥日」、「12:5不錯了啦！雖敗猶榮」、「拿了一個世界冠軍後搞這齣，超級不能接受」、「沒關係，這輩子贏過日本心已滿足」。

事實上，2023年世界棒球經典賽中，中華隊首戰也是5比12敗給巴拿馬，不少網友也回應「分數還完美複製巴拿馬慘案」、「巴拿馬那場也是12:5」、「致敬2023對巴拿馬」、「夢回巴拿馬」、「巴拿馬慘劇再現」。

WBC中華隊 經典賽

延伸閱讀

經典賽／西班牙爆冷擊敗中華隊 獲譽該國棒球史重大勝利

經典賽／中華隊今迎戰南非 心理師提1原因建議搭捷運

經典賽／大巨蛋慘案…中華隊輸西班牙7分寫難堪紀錄 球迷落淚提前離場

為中華隊世棒資格賽打氣 侯友宜宣布新北運動中心加碼優惠方案

相關新聞

經典賽／王者台灣輸球躍上日媒首頁 日球迷應援：想在決賽碰頭

中華隊昨晚在經典賽資格賽以5：12輸給西班牙隊，去年12強王者在首戰落敗，日本媒體也紛紛報導，日本Yahoo體育特別放在...

經典賽／大巨蛋慘案…中華隊輸西班牙7分寫難堪紀錄 球迷落淚提前離場

台北大巨蛋啟用後經歷亞錦賽、世界12強棒球賽等國際賽事，中華隊今晚在經典賽資格賽吞下苦痛果實，以5：12輸給西班牙隊，締...

經典賽／中華隊5:12首敗西班牙！網友揪1關鍵：分數完美複製

世界棒球經典賽資格賽中華隊以5比12輸給西班牙。對此，一名網友表示，這是一個超級無敵大慘案，不僅創下了5大紀錄，也是中華隊史37年來，首次對戰西班牙落敗。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

經典賽／張育成兩分砲紅襪媒體注意到了 「他碰上WBC就不一樣」

張育成堪稱為經典賽而生的男人，昨天在資格賽首戰再度開轟，面對西班牙隊敲出兩分砲，波士頓當地記者也注意到了，新英格蘭體育網...

經典賽／中華隊昨狂耗9投今呂詠臻強制休 南非2人不能上

中華隊在世界棒球經典賽資格賽首戰以5：12不敵西班牙隊，共耗9名投手，其中僅呂詠臻因超過30球，今天高掛免戰牌，中華隊在...

經典賽／開轟但中華隊慘敗 張育成：這支全壘打沒意義

「國防部長」張育成延續上次經典賽的好手感，今天在經典賽資格賽首戰就開轟，然而中華隊以5：12敗給西班牙隊，賽後張育成坦言...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。