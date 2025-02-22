經典賽／中華隊今迎戰南非 心理師提1原因建議搭捷運

中華隊昨在經典賽資格賽敗給西班牙，球迷淚灑現場。今將迎戰南非，由於現場悲喜情緒都會被放大，心理師建議，進場支持的球迷，可以搭乘大眾運輸，球賽結束後先走2站距離再上車，讓大腦從亢奮的狀態平靜下來，晚上也會比較好睡。

很受看好的中華隊，卻在經典賽資格賽首戰就踢到鐵板，昨以5：12敗給西班牙，是隊史在大巨蛋最大分差落敗紀錄，現場3萬5325名球迷中，有人淚灑球場，8局打完就有球迷陸續離場，有外媒用「大爆冷」來形容這個結果。

去年12強奪冠掀起全台棒球熱，這次的經典賽同樣受到高度關注，昨天的賽事讓不少球迷情緒低落，行動臨床心理師林希陶說，最簡單的方法，是要先遠離相關的訊息來源，例如電視、報章雜誌、網路平台等，因為一打開社群就會被演算法推薦，如賽事分析等相關訊息，一直看到會覺得心情不好，也可以從事自己有興趣的活動，如果有運動習慣，可透過健身、跑步、打球、游泳等活動舒緩情緒，讓大腦平靜下來。

林希陶也進場看過球賽，可以理解情緒在現場會被帶動，會因為自己支持的隊伍贏球而開心，畢竟全場都在「嗨」，容易受到感染，不管贏球或輸球，都要有可調適的方法，讓自己的情緒慢慢緩和。

林希陶建議，到現場看球的民眾，可以選擇搭乘捷運等大眾運輸工具，以大巨蛋為例，球賽結束後不要直接從國父紀念館站上車，而是散步2站左右，藉此舒緩情緒，晚上也比較好睡，或者可以轉移注意力，把心力投注在球賽以外的興趣，如看漫畫等幫助自己緩和。

林希陶表示，民眾要理解這是短期賽事，最終還是會回歸日常生活，比賽本來就有輸有贏，就像日本隊也有輸球的時候，雖然國人都期待國家隊能夠打出成績，但也要知道不會因為輸或贏一場球，國家就會怎麼樣，避免太把勝負放在心上，覺得贏了就飛上天、輸了就下地獄。

如果對棒球有興趣，建議可以關注如何讓環境變得更好，例如購買支持隊伍的周邊，林希陶建議，像一些職棒球迷的支持方式就不錯，購買季票常常進場看球，單純因為興趣、長期支持球隊，不會因為輸一兩場就覺得情緒受影響。