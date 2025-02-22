經典賽／王者台灣輸球躍上日媒首頁 日球迷應援：想在決賽碰頭

中華隊昨晚在經典賽資格賽以5：12輸給西班牙隊，去年12強王者在首戰落敗，日本媒體也紛紛報導，日本Yahoo體育特別放在首頁專區中，但也有不少日本球迷繼續為台灣加油，「希望能在決賽再次碰頭！」

「Full-Count」以「12強王者台灣在WBS資格賽失12分大敗給西班牙隊 現場沉默…晉級正賽蒙上烏雲」為標題，描述中華隊輸球期間，裝滿觀眾的台北大巨蛋一度被沉默籠罩，而去年中華隊在12強擊敗日本代表隊奪冠，但資格賽首戰卻跌了一跤。

「體育報知」則同樣點出去年在12強的霸者台灣在開幕戰5：12輸給西班牙隊，以輸球開啟資格賽之旅，也解釋經典賽正賽將在2026年於美國、日本、波多黎各舉行，目前已有16支隊伍參戰，還有4隊要透過資格賽取得門票。

有專業球迷留言分析，中華隊因王牌徐若熙身體不適未能出賽，在中繼投手安排上有些失算，接下來對南非隊、尼加拉瓜隊需要盡快回到軌道上。

也有日本球迷表示，一支堅強的球隊，需要在失落以及開心的經驗間反覆體會，才能達到穩定的強勢，過去日本隊也不被美國隊看在眼裡，但當年的小球員在觀看這些比賽時成長，「而台灣正在這個過程中。」

日本球迷也為台灣加油，「對於西班牙的棒球沒有印象，但他們擊敗了台灣，應該是很強吧？希望台灣加油，有一天再跟日本隊在決賽交手。」