經典賽／張育成兩分砲紅襪媒體注意到了 「他碰上WBC就不一樣」

張育成堪稱為經典賽而生的男人，昨天在資格賽首戰再度開轟，面對西班牙隊敲出兩分砲，波士頓當地記者也注意到了，新英格蘭體育網（NESN）報導，張育成是一碰上經典賽就會不一樣的選手。

NESN記者克勞利（Tim Crowley）以「前紅襪內野手在經典賽資格賽又敲出一支關鍵一擊」為題報導，提到：「當碰上世界棒球經典賽，張育成就是一位不同的選手。」「中華隊輸給西班牙，但在那之前，這位前紅襪內野手再度打響名號。」

內文提及張育成在2023年經典賽A組的鬼神表現，4場比賽以4成38打擊率敲出2支全壘打、貢獻8分打點，這回再度為國家隊開轟，以兩分砲打破計分板上的鴨蛋。

報導中也介紹張育成曾為紅襪效力兩季、50場出賽，敲出6轟，但將他的上壘率0.228誤植為打擊率，實為0.160；此外，也提到他目前效力中華職棒富邦悍將隊，去年以2成70打擊率敲出10轟。