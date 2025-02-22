經典賽／中華隊昨狂耗9投今呂詠臻強制休 南非2人不能上

中華隊在世界棒球經典賽資格賽首戰以5：12不敵西班牙隊，共耗9名投手，其中僅呂詠臻因超過30球，今天高掛免戰牌，中華隊在面對南非隊之戰共計12名投手可用，但須考慮到連兩天出賽，將會無法在明天對尼加拉瓜之戰登板。

大聯盟主辦的經典賽，針對投手球數有嚴格限制，本屆資格賽單場最多球數限制為85球，投滿50球以上需休4天，30球以上需休1天，不可連續3天登板。

中華隊昨天由陳宇宏先發1局，共用21球，後續登板投手依序為呂詠臻、林維恩、伍祐城、呂彥青、陳柏豪、徐翔聖、陳韻文、李東洺，僅投2局的呂詠臻用31球必須強制休1天。

南非隊此行共帶13名投手，昨天打到延長賽以1：2惜敗尼加拉瓜隊，全場使用3名投手，前兩任投手迪倫（Dylan Unsworth）46球、伊拉斯莫斯（Justin Erasmus）48球，都需休1天，今天共11名投手可登板。