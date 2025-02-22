經典賽／西班牙爆冷擊敗中華隊 獲譽該國棒球史重大勝利

西班牙在世界棒球經典賽資格賽爆冷擊敗中華隊，關注拉丁美洲棒球的記者羅梅洛（Francys Romero）稱此役是「西班牙棒球史最重大勝利之一」。

羅梅洛長期關注古巴球員在美國職棒的發展，報導範圍也涉及拉丁美洲棒球發展。當西班牙以12比5在經典賽資格賽首戰擊敗中華隊之後，他在社群媒體X做出以上評論。

羅梅洛說：「西班牙贏得該國棒球史上最重要的勝利之一，擊敗了世界棒球12強賽最新的冠軍隊伍中華隊。拿下這一勝之後，他們距離2026年經典賽的參賽資格又更近了一步，可望暌違13年再度打進正賽。」

回顧過去5屆經典賽，西班牙隊僅有1次取得正賽資格，2013年從資格賽打進正式比賽。這次到台灣打資格賽，西班牙陣中大多數球員來自中南美洲。

台灣時間21日晚間的這場比賽，西班牙大爆冷門，大聯盟官網記者形容：「西班牙隊走進滿座又熱鬧的台北巨蛋，這座新球場擠滿了渴望看中華隊贏球的球迷，這支球隊在去年11月拿下12強賽冠軍之後被球迷視為明星。西班牙這支來訪的客隊很快讓全場觀眾安靜了下來。」

在比賽中敲出全壘打的捕手李諾（Gabriel Lino）談到，能在4萬人觀眾面前比賽、同時又能擊敗向中華隊這樣的強隊，實在是太令人興奮了，「最棒的是我們從頭到尾都專注在自己的目標上而且努力達成，這對我們是一場非常重要的比賽。」

關注國際棒球賽事的美國記者斯普拉德林（Shawn Spradling）在社群媒體上分享，這支西班牙隊球員大部分來自委內瑞拉、多明尼加和古巴，「假如他們取得2026年經典賽的參賽資格，到時候可以想見有很多大聯盟、小聯盟球員有資格代表西班牙比賽，值得關注」。