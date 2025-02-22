經典賽／中華隊爆冷敗連外媒都震驚 大巨蛋靜到聽得見西班牙語

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
世界棒球經典賽資格賽，西班牙以12：5擊敗中華隊。記者許正宏／攝影
世界棒球經典賽資格賽，西班牙以12：5擊敗中華隊。記者許正宏／攝影

中華隊備受看好卻在經典賽資格賽第一場就踢到鐵板，以5：12不敵西班牙隊，連外國媒體都大感震驚，隨著西班牙的得分進帳，以文字還原台北大巨蛋內的氣氛變化，一度安靜到西班牙休息室內的聲音都聽得到。

大聯盟官網記者克萊爾（Michael Clair）昨天一路關注賽事，當西班牙4：0領先時，留言：「現在台北大巨蛋的觀眾很安靜，我們可能即將見證一場爆冷，這場比賽將會改變資格賽局勢。」

西班牙領先擴大到10：2時，克萊爾開始思索比賽可能提前結束，進展為12：2時，他留言：「台北大巨蛋現在是如此安靜，甚至可以聽到西班牙休息室的聲音。」比賽以12：5結束之際，克萊爾寫道，「中華隊在第9局攻下幾分，讓比賽看起來漂亮一些，但西班牙以一場爆冷勝開局，這支歐錦賽冠軍隊現在有大好機會以分組第一晉級，中華隊則面臨非贏不可的局面。」

專門報導經典賽的記者史普拉德林（Shawn Spradling）形容這場比賽，「大爆冷，驚呆台北大巨蛋的主場觀眾。」甚至直言自己原本以為比數會反過來。

古巴記者羅梅洛（Francys Romero）寫道，「西班牙取得隊史最重要的勝利之一，擊敗新科12強冠軍中華隊，他們現在距離晉級2026年資格賽只差一步，有望相隔13年重返正賽。」

WBC中華隊 經典賽

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