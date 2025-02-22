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經典賽／兩度避免「扣倒」慘案 吳念庭想起2023年…

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
經典賽資格賽中華隊首戰西班牙隊，吳念庭敲出安打。記者許正宏／攝影
經典賽資格賽中華隊首戰西班牙隊，吳念庭敲出安打。記者許正宏／攝影

上屆經典賽中華隊首戰險遭巴拿馬隊「扣倒」，今天在經典賽資格賽首戰又差點被西班牙隊提前結束比賽，兩次都由吳念庭跳出來展開攻勢，吳念庭也坦言有想起兩年前的回憶。

2023年經典賽面對巴拿馬，中華隊在7局上打完陷入2：12落後，但7局下吳念庭炸裂2分砲成功續命，而今晚同樣是7局下，吳念庭的適時安打將比數從2：12拉回到3：12。

「回想到2023年，那時候大家都沒有放棄。」吳念庭表示，今天自己也很亢奮面對比賽，「沒有人想輸，也不想被提前結束，自己打出那支，希望能把士氣帶到明天、後天。」

吳念庭也感覺到，今天也有球員表現比較僵硬，「穿上這個球衣，代表著台灣，沒有人想要表現不好，但比賽下去感覺他們都放鬆，我們能做的是盡量感染他們，讓士氣越來越好。」

這次因為投球計時規則比中職嚴格，吳念庭坦言也有球員遇到適應狀況，「節奏很快，上打擊區馬上要準備，守備也是，賽後也有跟年輕選手討論，希望大家可以更快準備，去迎接明天的比賽。」

而西班牙隊表現跟情蒐資料也有差異，吳念庭指出，投手沒有想像中好，但野手、守備感覺是面對比賽才拿出實力，「氣勢、擊球力道都不一樣，感覺他們調整到位去打這個比賽。」

WBC中華隊 吳念庭 經典賽

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