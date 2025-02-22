經典賽／中信邀400小將 進場熱血應援

世界棒球經典賽資格賽昨日於台北大巨蛋開打，中國信託商業銀行獨家冠名贊助外，更邀請去年Ｕ十二、Ｕ十五、Ｕ十八中華隊成員及中信盃黑豹旗參賽球隊共襄盛舉，齊力為中華隊大學長應援助陣。

中國信託為台灣首家支持五級棒球運動發展的企業，中信兄弟棒球隊四年三度奪下中職年度總冠軍，本屆經典賽資格賽共六名中信兄弟教練及球員入選中華隊，包含教練王建民、彭政閔、陳江和以及球員呂彥青、高宇杰、宋晟睿。

中華棒球協會理事長辜仲諒指出，去年中華隊為台灣抱回世界十二強棒球錦標賽冠軍，不是運氣也不是奇蹟，而是多年來的累積，從基層棒球一路到成棒、職棒，大家共同努力的結果，棒球已經成為台灣文化重要一環。

獲邀至台北大巨蛋觀戰的四百位基層棒球隊選手們難掩興奮，高雄市中山高中球員蘇唯得表示，第一次來大巨蛋很興奮，搭了五個小時的火車，就為了目睹球星風采；去年亞洲盃Ｕ十二中華隊小將周震泉表示，很開心這次親眼看到大學長現場打球，希望未來有機會跟他們一樣站在大巨蛋球場。

去年台灣棒球不僅贏得Ｕ十二、Ｕ十八亞洲盃冠軍，更一舉奪得締造台灣棒壇史上首座一級國際賽冠軍，為再度集結全台球迷熱血應援力量，中國信託特別推出「Home Run Taiwan 2025年WBC資格賽凝聚篇」影片，藉由基層棒球員辛苦訓練的身影，展現台灣人越不被看好則越不服輸的精神。