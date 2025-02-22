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經典賽／出師不利 中華隊慘敗西班牙7分

聯合報／ 記者陳宛晶／台北報導
中華隊在世界棒球經典賽資格賽首戰落敗，陳傑憲（前） 賽後帶領隊友答謝球迷後離場。記者許正宏／攝影
中華隊在世界棒球經典賽資格賽首戰落敗，陳傑憲（前） 賽後帶領隊友答謝球迷後離場。記者許正宏／攝影

中華隊留下隊史在世界棒球經典賽資格賽最慘烈的一仗，投手連環崩盤，遭西班牙隊暴打十五支安打，中華隊一度面臨比賽提前結束危機，勉強撐滿九局，以五比十二不敵西班牙隊，世界第二、十二強冠軍的招牌失色。

Ａ組預賽昨天在台北大巨蛋開打，中華隊賽前獲得一致看好戰力為分組最優，未料一開賽就面臨險境，「台鋼潛水艇」陳宇宏先發僅撐一局被敲三安打、失兩分退場，接手的呂詠臻也在第三局被連續三支安打狙擊失血兩分，中華隊轉眼陷於○比四落後。

中華隊三局下靠張育成的兩分砲短暫拉抬氣勢，旅美左投林維恩四局上演出三Ｋ秀，但其餘投手群完全壓不住。伍祐城第五局面對四人次沒拿到出局數退場，呂彥青四死球連發，讓西班牙單局打了十人次、攻下六分，第六局陳柏豪也挨了一發兩分砲，西班牙擴大為十二比二領先。

中華隊面臨被「扣倒」危機，七局下陳傑憲、吳念庭串連安打攻下一分續命，九局下則由吳念庭、王博玄接連安打先搶下一分，加上西班牙暴投送分，最終仍以七分差落敗。

談到西班牙展現驚人火力，教練曾豪駒指出，之前看他們攻擊掌握性就很好，此役在攻擊上掌握有效球機率非常高，中華隊可能在配球思維上要再做一些改變，「很多球都是領先時被打出長打，投捕之間要再討論一下。」

中華隊過去僅在二○一三年的第三屆賽事從資格賽出發，當時三場比賽皆讓對手分數掛蛋，這回再戰資格賽卻戰情逆轉，首戰就遭西班牙凶猛火力轟倒，以敗場出發，也讓想以分組第一提前晉級的難度大幅提升，可能必須戰到廿五日的最終戰。

曾豪駒賽後也證實徐若熙身體有小狀況，「我們還在觀察，不是那麼嚴重，他會準備好，也會在對的時機出來。」中華隊今天推出效力運動家隊的旅美投手沙子宸先發南非隊。

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