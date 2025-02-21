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經典賽／開轟但中華隊慘敗 張育成：這支全壘打沒意義
「國防部長」張育成延續上次經典賽的好手感，今天在經典賽資格賽首戰就開轟，然而中華隊以5：12敗給西班牙隊，賽後張育成坦言心情不太美麗，「這支全壘打沒意義。」
中華隊3局上打完落後4分，不過3局下張育成砲轟前樂天桃猿隊投手雷法，一支左外野兩分砲一度拉近分差，也提振士氣，然而仍難以力挽狂瀾。
張育成這一球擊球初速106.2哩（約170公里）、飛行距離399呎，他表示：「剛好到我想要的位置，2壞球，直球對決。」
這也是張育成生涯在經典賽及資格賽累積的第3轟，持續堆高自己保持的中華隊經典賽最多轟紀錄，他說：「盡量能幫助球隊就幫助球隊，我打怎樣其次，今天沒有贏球，這支全壘打沒意義。」
對上西班牙，張育成對方投手沒有影片看起來那麼強，其實今天隊友們掌握度都很高，只可惜沒有串連，被問到是否心情低落？張育成說得直白：「誰輸球會開心？還有兩場繼續加油。」
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