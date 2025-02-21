經典賽／有失落代表在意 陳傑憲點出投球計時：上了一課

中華隊在世界棒球經典賽資格賽首戰以5：12慘敗給西班牙隊，隊長陳傑憲感受到球員們的失落感，但接下來兩天都還有比賽，需要好好轉換心情，「有跟選手說，不好的把它忘掉，明天還有新的比賽。」

開賽前原本預估西班牙就是不容易應付的隊伍，不過以大比分落敗則在預料外，陳傑憲指出，實際對上後，西班牙是一支滿「黏」的隊伍，情蒐報告雖然指出變化球應對比較不好、揮大棒，「但今天看起來擊球確實，沒有多餘動作，他們掌握得真的不錯。」

今天輸球後，中華隊也集合討論，陳傑憲表示：「剛剛在集合有感受到大家的失落感，有失落感代表在意，但要怎麼轉換，是要學習的地方，畢竟年輕人比較多。」

陳傑憲另外點出：「今天投手、野手被時間限制，準備都比較倉促。」此戰出現4次超時違例，兩隊各2次，中華隊出現在投手陳韻文、打者林佳緯身上。

陳傑憲也有提醒大家：「這就是遊戲規則，如何去了解、知道它，（投球計時）雖然練習賽有執行，但正賽氛圍沒感受過，今天上了很好的一課。」

這次球員不少人是經典賽初體驗，陳傑憲表示，有經驗的自己以及林子偉、張育成、吳念庭、高宇杰，都有分享經驗，但還是要自己站上場才知道，「今天是很棒的體驗，相信明天會準備好，好好面對比賽。」

陳傑憲自己雖然5打數敲出2安打，但他自認跟球感覺還不佳，雖然對方投手陌生，但身體的律動沒那麼自然，「今晚睡覺前好好思考，明天怎麼去比賽。」