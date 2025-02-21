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經典賽／林佳緯沒注意超時加計好球搞烏龍 曾總：會再提醒選手

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
20歲小將林佳緯過程中發生記錯球數的烏龍。 記者許正宏／攝影
20歲小將林佳緯過程中發生記錯球數的烏龍。 記者許正宏／攝影

中華隊在世界棒球經典賽資格賽首戰踢到鐵板，以5：12不敵西班牙隊，20歲小將林佳緯過程中發生記錯球數的烏龍，總教練曾豪駒表示，選手後來也有注意到問題，也會再提醒他們多注意。

中華隊今天得點圈「嗆司」不少，但過程中也錯過不少機會，其中第4局李宗賢保送上壘，一出局後輪到林佳緯，先因太晚進打擊區被加計1顆好球，但他似乎渾然未覺，兩好球短棒點飛變成三振，下場後也被隊長陳傑憲念了幾句。

林佳緯是否因緊張導致搞烏龍？曾豪駒表示，「緊張每個人多少都有，一定會有壓迫感、緊張感，那次打擊他沒看到裁判手勢，（打席）結束後，他也知道那時被多判好球沒注意到，我們也會去提醒選手要多去注意。」

林佳緯臉部一度被球打中倒在地上，後續留在場上完成比賽。記者許正宏／攝影
林佳緯臉部一度被球打中倒在地上，後續留在場上完成比賽。記者許正宏／攝影

林佳緯此役在守備時還一度臉上挨了一記反彈球，一度倒在地上，幸好後續可以自行起身，也留在場上完成比賽。曾豪駒表示，林佳緯後面狀況都顯示滿正常，明天也會再進一步觀察。

WBC中華隊 經典賽

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